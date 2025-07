Une semaine de violences intercommunautaires en Syrie: ce que l'on sait

Un cessez-le-feu fragile est respecté dimanche dans la province de Soueida, dans le sud de la Syrie, où des violences ont fait plus d'un millier de morts en une semaine, dernier épisode en date de tensions intercommunautaires depuis que des islamistes ont pris le pouvoir. Les affrontements ont d'abord opposé des groupes druzes et bédouins, aux relations tendues depuis des décennies, avant l'intervention militaire d'Israël, qui affirme vouloir protéger les druzes. Les forces gouvernementales syriennes s'étaient déployées en début de semaine dans la province de Soueida, avec pour objectif affiché d'y rétablir l'ordre. Mais elles ont été accusées par des ONG, des témoins et des groupes druzes de prendre le parti des combattants bédouins et tribaux et d'avoir commis des exactions massives. Et Israël a mené des frappes sur Damas pour les contraindre de se retirer. Le président par intérim, Ahmad al-Chareh, qui a renversé à la tête d'une coalition islamiste le pouvoir de Bachar al-Assad en décembre, a été accusé de ne pas protéger les minorités religieuses du pays, notamment après des massacres en mars d'alaouites, minorité dont est issu Assad, et des violences précédentes impliquant les druzes.

- Accord de cessez-le-feu -

Tôt samedi, l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack, a annoncé que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le président intérimaire syrien s'étaient accordés sur un cessez-le-feu soutenu par la Turquie et la Jordanie, voisins de la Syrie. Cet accord a ouvert la voie au retour des forces gouvernementales syriennes dans la province à majorité druze. Quelques heures plus tard, M. Chareh annonçait un cessez-le-feu immédiat et s'engageait à nouveau à protéger les minorités.

- Sur le terrain -

L'accord de cessez-le-feu prévoit le déploiement des forces de sécurité dans la province de Soueida, mais pas dans la ville éponyme, et "l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des civils et des blessés". Il prévoit également d'oeuvrer pour la libération des bédouins détenus par "les groupes hors-la-loi", en référence aux formations armées druzes. Les journalistes de l'AFP présents à la périphérie de la ville de Soueida dimanche ont fait état d'une matinée sans affrontements, tandis que des convois humanitaires se préparaient à y entrer. Des combattants bédouins et des hommes armés tribaux venus en renfort de différentes régions de Syrie, avaient évacué samedi soir la ville de Soueida, après s'être livrés à des pillages et des exactions selon des témoins et des ONG. Les combattants druzes ont repris le contrôle total de la ville. Les jours précédents, un cessez-le-feu proclamé à plusieurs reprises par les autorités syriennes n'avait pas été respecté.

- Tués et déplacés -

Les violences dans le sud de la Syrie ont fait plus de 1.000 morts en une semaine, selon un nouveau bilan fourni dimanche par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Parmi eux figurent 336 combattants druzes et 298 civils druzes, dont 194 "exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur". Figurent également parmi les morts 342 membres des forces de sécurité gouvernementales et 21 Bédouins, auxquels s'ajoutent 15 membres des forces gouvernementales tués lors de frappes israéliennes. Plus de 128.000 personnes ont été déplacées par une semaine de violences, a indiqué dimanche l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

- Acteurs étrangers -

Les Etats-Unis, qui affichent leur soutien à l'administration de M. Chareh malgré son passé jihadiste, ont demandé à Israël de cesser ses frappes pour trouver une issue à la crise. Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a exhorté les autorités syriennes à "demander des comptes et traduire en justice toute personne coupable d'atrocités, y compris dans leurs propres rangs". Israël s'est présenté comme le défenseur des druzes, minorité ésotérique issue d'une branche de l'islam implantée aussi en Israël, ainsi qu'au Liban. Mais certains analystes estiment qu'il doit préserver l'équilibre entre cet objectif affiché et le timide dialogue amorcé avec les autorités syriennes, bien que les deux pays soient officiellement en état de guerre. L'UE a salué l'annonce d'un cessez-le-feu et Paris a appelé à le respecter, exhortant les autorités syriennes "à garantir la sécurité et les droits de toutes les composantes du peuple syrien". bur-lg/at/bfi/vl

