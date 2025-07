Syrie: les combattants druzes reprennent le contrôle de l'ensemble de Soueida (ONG et groupe druze)

Les combattants druzes ont repris le contrôle de l'ensemble de la ville de Soueida, dans le sud de la Syrie, ont indiqué samedi soir une ONG et un groupe armé, mais des affrontements intercommunautaires avaient toujours lieu dans le reste de la province éponyme. Ces combats ont lieu malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par les autorités syriennes, qui ont déployé leurs forces dans la province pour mettre un terme aux affrontements entre groupes druzes d'un côté, bédouins et combattants tribaux de l'autre, qui ont fait 940 morts en près d'une semaine selon une ONG. Des combattants bédouins et tribaux se trouvaient samedi matin dans la partie ouest de la ville à majorité druze. "Les combattants tribaux se sont retirés de Soueida samedi soir", après une contre-offensive druze, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Bassem Fakhr, le porte-parole du Mouvement des hommes de la dignité, l'une des deux principales factions druzes armées, a confirmé à l'AFP qu'il "n'y a plus de présence des bédouins dans la ville". "Nous sommes engagés à respecter le cessez-le-feu, mais les bédouins nous attaquent sur plusieurs axes hors de la ville", a-t-il ajouté. L'OSDH a indiqué que les combattants tribaux continuaient à bombarder la ville après leur retrait, et que des affrontements étaient signalés dans d'autres secteurs de la province. Le site local Suwayda24 a rapporté de violents combats dans la localité d'Ariqa, au nord de la ville. Dans une conférence de presse à Damas samedi soir, le ministre syrien de l'Information, Hamza Moustafa, a reconnu que le cessez-le-feu était encore "fragile". Il a expliqué que la première phase de l'application de l'accord avait commencé avec "le déploiement des forces de sécurité dans la province de Soueida" mais pas dans la ville même. La deuxième phase prévoit l'ouverture de couloirs humanitaires entre la province de Soueida et celle de Deraa, "pour sécuriser l'évacuation des civils et des blessés", a-t-il dit, ajoutant que le déploiement des forces de sécurité dans la ville même de Soueida aurait lieu dans une étape ultérieure. lg-at/hme © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Les combattants druzes ont repris le contrôle de l'ensemble de la ville de Soueida, dans le sud de la Syrie, ont indiqué samedi soir une ONG et un groupe armé, mais des affrontements intercommunautaires avaient toujours lieu dans le reste de la province éponyme.

Ces combats ont lieu malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par les autorités syriennes, qui ont déployé leurs forces dans la province pour mettre un terme aux affrontements entre groupes druzes d'un côté, bédouins et combattants tribaux de l'autre, qui ont fait 940 morts en près d'une semaine selon une ONG.

Des combattants bédouins et tribaux se trouvaient samedi matin dans la partie ouest de la ville à majorité druze.

"Les combattants tribaux se sont retirés de Soueida samedi soir", après une contre-offensive druze,...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte