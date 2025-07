Le ministère des Télécoms relance le recrutement de l'Autorité de régulation

Le ministre des Télécoms a annoncé qu’il relançait la procédure de réception des candidatures pour les cinq membres de l’Autorité de régulation du secteur, une décision intervenue deux jours après que le ministre sortant Charles Hage a retiré la liste des membres sélectionnés à l’issue d’une campagne de recrutement, pendant le Conseil des ministres.

Cette instance, instituée par une loi de 2002, constitue la pierre angulaire du texte qui réorganise les télécommunications au Liban, en vue d’en améliorer la gouvernance. Sa formation est paralysée depuis plus de 20 ans, notamment en raison des rivalités confessionnelles. Mais les partenaires du Liban pressent désormais pour que cette Autorité, tout comme d’autres instances comme l’Autorité de l’Énergie, voie enfin le jour.

« Cette décision intervient dans le souci de renforcer la diversité des compétences et de répondre aux besoins de l’Autorité, tout en assurant une représentation équilibrée des différents domaines concernés. En effet, la première phase de candidature, qui s’est achevée le 21 avril 2025, a vu la majorité des postulants se concentrer sur le seul domaine des télécommunications, alors que la loi prévoit une représentation de plusieurs autres spécialités », a justifié le ministère dans un communiqué. Des spécialistes en « affaires juridiques et licences », en « technologies de l’information et des télécommunications » ou encore en « médias et protection des consommateurs » sont désormais recherchés.

« Le ministère appelle donc toutes les personnes compétentes et expérimentées dans les domaines précités, et remplissant les critères requis, à soumettre leur candidature au plus tard le 26 juillet 2025 inclus, via le site du ministère délégué au Développement administratif, à l’adresse suivante : https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx », poursuit le texte.

Le ministère a enfin demandé aux personnes ayant déjà postulé de soumettre à nouveau leur candidature, en précisant les compétences exigées actuellement, afin d’assurer la diversité souhaitée dans la composition de l’Autorité. Le ministère affirme que cette initiative vise à améliorer l’efficacité de l’Autorité et à renforcer ses performances, en ligne avec les stratégies et les ambitions du secteur des télécommunications.