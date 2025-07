L'UE salue le cessez-le-feu annoncé entre Israël et la Syrie, demande la protection de tous les civils

L'Union européenne (UE) a salué samedi le cessez-le-feu annoncé entre Israël et la Syrie, qui vise à mettre fin aux affrontements intercommunautaires ayant fait plus de 900 morts dans la province à majorité druze de Soueida, demandant la protection de tous les civils. « Le moment est maintenant au dialogue et à la recherche d'une transition véritablement inclusive. Les autorités de transition en Syrie, avec les autorités locales, ont la responsabilité de protéger tous les Syriens sans distinction », a déclaré le service diplomatique de l'Union européenne dans un communiqué. « Nous exhortons toutes les parties à mettre immédiatement fin à tous les actes de violence » et « à prendre des mesures immédiates pour prévenir l'incitation et le discours sectaire », a insisté l'UE. « Nous sommes horrifiés par les centaines de victimes des violences des derniers jours, et particulièrement par les violences qui auraient été perpétrées par plusieurs groupes armés contre des civils sans défense. Nous demandons que tous les auteurs de graves violations du droit international humanitaire soient tenus responsables et traduits en justice », a aussi commenté l'UE. « Nous appelons également Israël et tous les autres acteurs étrangers à respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie », a également affirmé le service diplomatique de l'UE. Vendredi soir, l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack avait annoncé que le président intérimaire syrien, Ahmad al-Chareh, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient accepté un cessez-le-feu soutenu par la Turquie et la Jordanie. La présidence syrienne a annoncé samedi un « cessez-le-feu immédiat » dans la province de Soueida, où les forces de sécurité ont commencé à se déployer, ce à quoi Israël était jusque-là opposé. Des combats ont néanmoins encore opposé samedi des tribus et bédouins sunnites aux combattants druzes, qu'Israël affirme vouloir protéger, dans la ville de Soueida. Ces violences intercommunautaires ont fait 940 morts en une semaine, selon un nouveau bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). « L'Etat syrien s'engage à protéger toutes les minorités et communautés du pays (...) Nous condamnons tous les crimes commis » à Soueida, a assuré samedi M. Chareh dans un discours retransmis à la télévision, promettant de poursuivre les auteurs des « crimes et exactions ».

