Israël affirme qu'il est « très dangereux » d'être une minorité dans la Syrie de Chareh

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a affirmé samedi qu'il était « très dangereux » d'appartenir à une minorité aujourd'hui en Syrie, après que le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh a réaffirmé son engagement à protéger les minorités.« En résumé: dans la Syrie de Chareh, il est très dangereux d'appartenir à une minorité –kurde, druze, alaouite ou chrétienne. Cela a été prouvé à maintes reprises au cours des six derniers mois », a écrit M. Saar sur X.La communauté internationale a « le devoir de garantir la sécurité et les droits des minorités en Syrie et de conditionner la réintégration de la Syrie dans la famille des nations à leur protection », a-t-il ajouté alors que des combats meurtriers opposent des tribus bédouines sunnites aux combattants...

