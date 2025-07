La présidence promet d'envoyer une force « pour mettre fin aux affrontements » dans le sud du pays

La présidence syrienne s'est engagée vendredi soir à envoyer des forces dans le sud du pays afin de « mettre fin aux affrontements » en cours à Soueida entre factions druzes et groupes tribaux armés, tout en appelant à la « retenue ».

Dans un communiqué, la présidence exhorte « toutes les parties à faire preuve de retenue et à privilégier la raison » et précise que « les autorités compétentes travaillent à l'envoi d'une force spéciale pour mettre fin aux affrontements et résoudre le conflit sur le terrain, parallèlement à des mesures politiques et sécuritaires visant à stabiliser la situation et à assurer le retour au calme » dans cette ville à majorité druze.