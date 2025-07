Le ministre grec de la Défense en visite à Beyrouth pour affirmer son soutien à l'armée libanaise

En visite officielle vendredi à Beyrouth, le ministre grec de la Défense Nikólaos Dendias a réaffirmé l'engagement de la Grèce à soutenir le Liban, notamment à travers un appui accru à l'armée libanaise. Reçu au palais de Baabda par le président de la République Joseph Aoun, en présence du ministre de la Défense Michel Menassa, M. Dendias les a informé de la volonté de son pays de « fournir une aide à l’armée libanaise, incluant des véhicules militaires, des hélicoptères et des camions ». Il a dans ce cadre indiqué que « l’institution militaire, joue un rôle essentiel dans la préservation de la stabilité et de la sécurité au Liban, notamment dans le Sud ». Le ministre grec a exprimé sa disposition à accueillir des officiers libanais pour des formations et des stages à l’académie militaire grecque. Il a réaffirmé le soutien d'Athènes au Liban. M. Menassa s'est également entretenu avec son homologue grec à Yarzé. Ce dernier lui a présenté certaines aides que la Grèce envisage d’accorder à l’armée libanaise, soulignant « l’importance de la poursuite de la coopération en matière de défense entre les deux pays » et confirmant « le soutien de la Grèce au Liban face aux défis actuels ». Enfin, le ministre grec a été reçu par le patriarche orthodoxe Jean X à Balamand, à qui il a présenté les condoléances de la Grèce pour les victimes de l’attentat contre l’église Mar Élias à Damas, le mois dernier. Il a réaffirmé le soutien grec à l’Église d’Antioche, mettant l'accent sur leurs « liens historiques profonds ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

