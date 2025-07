« Nous ne permettrons aucune atteinte à la paix civile au Liban », affirme l’armée

Le commandement de l’armée a publié vendredi un communiqué dans lequel il affirme que la troupe « ne permettra aucune atteinte à la sécurité ni à la paix civile ». « Les circonstances exceptionnelles par lesquelles passe le pays nécessitent l’unité des Libanais, leur solidarité, leur sens des responsabilités et leur prise de conscience concernant la gravité de la situation actuelle », poursuit le texte. L’armée appelle tous les citoyens « à ne commettre aucune action qui pourrait avoir des répercussions sur la sécurité des Libanais ». Les événements qui ont secoué cette semaine la région syrienne de Soueida, et qui se sont mués par moments en accrochages entre les communautés druze et sunnite en Syrie, ont failli avoir des répercussions au Liban. Des altercations et polémiques ont eu lieu par intermittence entre membres des différentes communautés : la mobilisation des druzes libanais, en raison des exactions commises contre leurs coreligionnaires de Soueida, et le fait que des sunnites de Tripoli ont exprimé leur soutien au président syrien Ahmad el-Chareh ont notamment laissé craindre une extension du conflit au Liban. Pour éviter tout débordement, certaines municipalités, notamment celle de Aley où la population est à majorité druze, ont imposé un couvre-feu nocturne aux ressortissants syriens. Pour contenir ces mouvements, les chefs spirituels des communautés sunnite et druze au Liban, Abdellatif Deriane et Sami Abi el-Mona, ont appelé vendredi à « éviter de tomber dans le piège de la sédition ». « Le Liban fait face à des circonstances exceptionnelles, notamment des agressions et violations de l’ennemi israélien contre la souveraineté nationale, les défis d’assurer la sécurité à l’intérieur et aux frontières, sans compter les développements compliqués dans la région », souligne le communiqué de l’armée. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

