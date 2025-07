Les renseignements US confirment que Pezeshkian a été blessé dans une frappe israélienne en juin

Les services de renseignement américains ont confirmé que le président iranien, Massoud Pezeshkian, a bien été blessé dans une frappe israélienne en juin, selon des sources citées vendredi par la chaîne américaine CBS News.

En début de semaine, des médias iraniens avaient rapporté que M. Pezeshkian assistait à une réunion du Conseil suprême de sécurité nationale iranien lorsqu'Israël avait frappé le bâtiment, et que le président a été blessé à la jambe pendant qu'il s'enfuyait par une issue de secours. Le président iranien avait déjà évoqué cette tentative d’assassinat dans une interview accordée au journaliste américain Tucker Carlson, le lundi précédent. « Ils ont essayé, oui, mais ils ont échoué », avait-il affirmé, en précisant : « Ce ne sont pas les États-Unis qui étaient derrière cette tentative, mais Israël. »

Il avait également dénoncé la présence d’espions israéliens qui auraient permis de localiser la réunion. Ces accusations ont conduit Téhéran à ouvrir une enquête pour identifier une possible fuite d’informations, tandis que les mesures de répressions se multiplient contre des agents présumés du Mossad.

L'attaque avait eu lieu trois jours après le déclenchement d’une guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran, provoquée par une offensive aérienne israélienne le 13 juin visant des installations militaires et nucléaires ainsi que des figures-clés du régime iranien. Le conseiller présidentiel Sayyed Mehdi Tabatabaï avait qualifié l’attaque auprès de la chaîne al-Mayadeen de « tentative ciblée contre des dirigeants politiques et militaires iraniens orchestrée par Israël ».