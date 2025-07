Israël va envoyer de l'aide humanitaire aux druzes de Syrie, a indiqué vendredi le ministre des Affaires étrangères, après plusieurs jours d'affrontements inter-communautaires meurtriers dans la province de Soueida (sud) et des bombardements israéliens.

« Dans le contexte des récentes attaques visant la communauté druze de Soueida et de la grave situation humanitaire dans la région, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a ordonné le transfert urgent d'une aide humanitaire à la population druze de la région », a indiqué son ministère. L'aide s'élèvera à 2 millions de shekels (près de 600.000 dollars) et comprendra des colis alimentaires et des fournitures médicales, a-t-il ajouté.