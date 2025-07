Trump menace de poursuivre le WSJ pour un article lui attribuant une lettre salace à Epstein

En porte-à-faux avec une partie de sa base sur l'affaire Epstein, Donald Trump a annoncé jeudi qu'il allait poursuivre le Wall Street Journal pour un article lui attribuant une lettre salace adressée au financier en 2003, le qualifiant de « faux, malveillant et diffamatoire ». Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant d'être jugé pour crimes sexuels. « Le président Trump va bientôt poursuivre le Wall Street Journal, News Corp et M. (Rupert) Murdoch », le magnat des médias propriétaire du groupe, écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, précisant les avoir « personnellement » mis en garde avant la parution de cet article jeudi. « Ils publient quand même un article faux, malveillant et diffamatoire », déplore-t-il, assurant que « s'il y avait la moindre trace de vérité dans le canular Epstein, cette information aurait été révélée » bien avant par ses adversaires, politiques ou autres. L'article du Wall Street Journal (WSJ) affirme que, pour un livre d'or destiné à Jeffrey Epstein en 2003 à l'occasion de son 50e anniversaire, sa compagne Ghislaine Maxwell avait sollicité plusieurs dizaines de ses proches, dont Donald Trump, alors magnat de l'immobilier. La lettre au nom de Donald Trump, que le journal indique avoir pu consulter, est de caractère salace, comme d'autres dans ce livre d'or. Elle comporte plusieurs lignes de texte dactylographié entourées d'un croquis de femme nue, apparemment tracé au marqueur, précise-t-il. La signature gribouillée du futur président apparaît sous la taille de la femme, évoquant une toison pubienne, souligne le WSJ. Rupert Murdoch se trouvait dimanche dans la loge de Donald Trump au MetLife Stadium, près de New York, pour la finale du Mondial des clubs. « Ce ne sont pas mes mots (...) J'ai dit à Rupert Murdoch que c'était une escroquerie, qu'il ne devait pas (publier) cette fausse histoire. Mais il l'a fait, et maintenant je vais lui coller un procès », a écrit le président sur Truth Social. « Arnaque » Dans une énième tentative d'éteindre le feu qui couve au sein de sa base MAGA (« Make America Great Again », « Rendre sa grandeur à l'Amérique ») sur ce dossier, Donald Trump a indiqué sur Truth Social avoir demandé à sa ministre de la Justice, Pam Bondi, de rendre publics tous les témoignages « pertinents » recueillis par le grand jury - une commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête - dans cette affaire, « sous réserve de l'accord du tribunal ». « Cette arnaque relayée par les démocrates doit s'arrêter tout de suite », s'est-il impatienté. La ministre a déclaré sur son compte X être prête à demander dès vendredi à la justice la publication des retranscriptions du grand jury. « Je crois que nous savons maintenant exactement pourquoi Donald Trump refuse de publier les documents du dossier Epstein », a commenté sur X l'élu démocrate Pat Ryan après la diffusion de l'article du WSJ. La mort de Jeffrey Epstein a alimenté d'innombrables théories complotistes selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur toute une série de personnalités de premier plan. Le 7 juillet, le ministère de la Justice et le FBI, la police fédérale, ont annoncé n'avoir découvert aucun élément nouveau dans le dossier Epstein qui justifierait la publication de nouveaux documents. Ils ont confirmé dans un memorandum le suicide en prison de Jeffrey Epstein et affirment n'avoir découvert, lors d'un examen approfondi de la totalité du dossier, ni « liste de clients » d'un réseau d'exploitation sexuelle ni « preuves crédibles qu'il aurait fait chanter des personnes puissantes ». Ces conclusions ont ulcéré une partie de la base de Donald Trump, qui espérait des révélations explosives avec son retour au pouvoir, son administration s'étant engagée à « lever le voile » sur cette affaire « répugnante ». En février, Mme Bondi a rendu publics au nom de « l'engagement du président Trump à la transparence » de nombreux documents du dossier Epstein, qui ne contenaient aucune révélation majeure. La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison en juin 2022 à New York. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

