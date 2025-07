L’avenue Sami el-Solh et la rue du Musée éclairées grâce aux efforts de Rebirth Beirut

À travers son initiative d’éclairage des quartiers, l’association Rebirth Beirut a officiellement inauguré avec ses partenaires l’éclairage de l’avenue Sami el-Solh et de la rue du Musée, le 9 juillet dernier. Étaient présents à cet événement le mohafez de Beyrouth Marwan Abboud, les membres du conseil municipal de la capitale, ainsi que des représentants des secteurs public et privé. Grâce à cette action collaborative et au soutien des partenaires de l’association, des zones longtemps plongées dans l’obscurité et la négligence sont désormais éclairées et sécurisées pour les résidents comme pour les passants. « Chaque rue que nous éclairons est un message d’espoir, celui de voir Beyrouth briller à nouveau grâce à l’unité, à la détermination et au soutien mutuel. Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans la confiance et la foi de nos partenaires », a déclaré Gaby Fernainé, président et fondateur de Rebirth Beirut. « De telles initiatives contribuent véritablement à la reconstruction de Beyrouth. La détermination et la foi en cette ville peuvent réellement provoquer un changement concret », a souligné pour sa part Marwan Abboud. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une série d’initiatives lancées par Rebirth Beirut, qui a déjà réussi à illuminer plus de 155 rues dans les quartiers de la capitale, grâce à la collaboration de divers acteurs locaux et du secteur privé. Ses premières actions ont été entreprises au lendemain de l’explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020, lorsque des quartiers détruits de la capitale étaient plongés dans le noir. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

