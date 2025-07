Le CPL interpelle le gouvernement au sujet de plusieurs questions

Le bloc parlementaire du Liban fort, composé principalement de députés du Courant patriotique libre (CPL, aouniste), a interpellé jeudi le gouvernement au sujet de plusieurs questions pour lesquelles le délai légal de réponse a été dépassé, conformément à l'article 126 du règlement intérieur du Parlement. Le chef du CPL , Gebran Bassil, a déclaré mercredi que son groupe n'avait pas reçu de réponse du gouvernement aux questions de ses députés, indique un communiqué qui ne précise pas les questions posées.

Mercredi, le cabinet a obtenu le vote de confiance du Parlement avec 69 voix pour, 9 voix contre et 4 abstentions. Ce vote a eu lieu au deuxième jour des sessions parlementaires sur le travail du gouvernement du Premier ministre Nawaf Salam. Le vote a été demandé par M. Bassil, qui a déclaré pendant la réunion que le CPL n'avait pas reçu de réponses à ses questions, « ni par écrit, ni dans le discours du Premier ministre aujourd'hui (mercredi) ». Le CPL n'est pas représenté dans le gouvernement.

Selon le règlement intérieur du Parlement, « un ou plusieurs députés ont le droit d'adresser des questions orales ou écrites à l'ensemble du gouvernement ou à l'un des ministres après épuisement des questions écrites inscrites à l'ordre du jour ». Si l'auteur de la question se déclare satisfait de la réponse, la discussion sur le sujet est close ; dans le cas contraire, il a le droit de la transformer en interpellation.

En ce qui concerne les questions orales, le gouvernement peut répondre immédiatement à la question ou demander un report de la réponse. Quant aux questions écrites et aux interpellations, elles sont soumises par l'intermédiaire du président du Parlement et le gouvernement y répond par écrit dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la question. Pour les questions et les interpellations, le gouvernement peut demander au Bureau du Parlement de prolonger le délai si la réponse nécessite une enquête ou une collecte d'informations qui rend impossible la fourniture de la réponse dans le délai imparti.