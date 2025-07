La MEA modifie les horaires de vols reliant Beyrouth à six destinations

Middle East Airlines (MEA) a modifié les horaires de plusieurs de ses vols sur un certain nombre de dates, évoquant des « raisons opérationnelles ». Selon le communiqué diffusé par la compagnie aérienne nationale, des trajets sur un total de six destinations sont concernés. Les horaires indiqués sont tous en heure locale. Vers et depuis Istanbul : Le vendredi 18 juillet, les vols ME265 (Beyrouth–Istanbul) et ME266 (Istanbul–Beyrouth) décolleront deux heures plus tôt que prévu, respectivement à 7h25 au lieu de 9h55 et à 6h25 au lieu de 8h25. Le samedi 19 juillet, les mêmes vols (ME265 et ME266) seront également avancés, avec des départs à 6h00 pour le vol Istanbul–Beyrouth (au lieu de 8h25) et à 8h55 pour le vol Beyrouth–Istanbul (au lieu de 11h25). Vers et depuis Larnaca : Le vendredi 18 juillet, les vols ME271 (Larnaca–Beyrouth) et ME272 (Beyrouth–Larnaca) sont avancés à 6h00 (au lieu de 8h25) et 7h25 (au lieu de 9h55) respectivement. Le samedi 19 juillet, les mêmes vols seront également avancés, ME271 à 6h00 (au lieu de 8h25) et ME272 à 7h30 (au lieu de 9h55). Vers et depuis Athènes : Le samedi 19 juillet, le vol ME251 (Athènes–Beyrouth) est avancé à 7h00 (au lieu de 9h10), et le vol ME252 (Beyrouth–Athènes) à 9h55 (au lieu de 12h05). Ces nouveaux horaires seront appliqués de manière permanente du samedi 19 juillet au samedi 7 septembre 2025. Vers et depuis Le Caire : Le samedi 19 juillet, les vols ME304 (Le Caire–Beyrouth) et ME305 (Beyrouth–Le Caire) seront retardés. Le vol ME304 partira à 12h15 (au lieu de 7h45) et le vol ME305 à 14h35 (au lieu de 10h05). Vers et depuis Nice : Le même jour, le vol ME223 (Nice–Beyrouth) est retardé à 17h45 (au lieu de 15h00), et le vol ME224 (Beyrouth–Nice) à 21h45 (au lieu de 19h00). Vers et depuis Dammam : Le vol ME442 (Dammam–Beyrouth) du samedi 19 juillet est retardé à 21h00 (au lieu de 17h35), tandis que le vol ME443 (Beyrouth–Dammam) est reporté au lendemain matin, avec un départ à 00h20 le 20 juillet (au lieu de 20h55 le 19 juillet). Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

