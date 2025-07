Israël ouvre un nouveau « corridor » sous son contrôle, qui divise Khan Younès d'est en ouest

L'armée israélienne a annoncé mercredi la fin des travaux pour l'établissement d'un nouveau « corridor » militaire sous son contrôle, dans le sud de la bande de Gaza, appelé « Magen Oz ».

Long d’environ 15 km, ce passage sépare effectivement toutes les zones résidentielles à l’est de Khan Younès de celles à l’ouest. Cette initiative a été présentée comme un moyen non seulement de perturber les opérations du Hamas et de « vaincre la brigade de Khan Younès », mais aussi d’exercer une pression supplémentaire sur le mouvement palestinien dans le cadre des négociations de trêve en cours à Doha, au Qatar, depuis le 6 juillet. L'annonce a été faite alors que plusieurs attaques terrestres du Hamas visant les forces israéliennes dans le sud de l'enclave assiégée ont eu lieu ces derniers jours.

Ce nouveau corridor n’est qu’un parmi plusieurs autres qu’Israël a établi au cours des 21 derniers mois lors de sa guerre et son offensive terrestre à Gaza. Parmi les autres de ces axes divisant la bande de terre, le corridor de Kissoufim traverse le centre de Gaza ; Netzarim, qui divise le territoire du nord au sud ; Philadelphie longe la frontière entre Gaza et l’Égypte ; et Morag coupe la bande en deux dans le sens est-ouest. Le corridor de Kissoufim avait été rouvert le 12 novembre 2024 sous la pression internationale afin d’augmenter l’acheminement de l’aide humanitaire vers le sud de Gaza, tandis que les autres couloirs conservent un rôle stratégique pour l’armée israélienne.

Netzarim, construit en mars 2024, et Morag, établi en avril 2025, participent à la division actuelle de Gaza en cinq zones distinctes, permettant à l’armée israélienne de surveiller tous les déplacements, qu’ils soient orientés vers le nord, le sud, l’est ou l’ouest. Lors de l’annonce de la création du corridor de Morag, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu avait déclaré que « l’armée israélienne prend le contrôle du territoire, frappe les terroristes et détruit les infrastructures », dans le but notamment d’accroître la pression pour obtenir la libération des otages capturés le 7 octobre.