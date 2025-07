Russie : 126 drones ukrainiens interceptés, un mort et quatre blessés

La Russie a affirmé jeudi matin avoir intercepté 126 drones au-dessus de son territoire, faisant état d'un mort et de quatre blessés parmi les civils dans les frappes. Les forces antiaériennes russes ont intercepté et détruit 122 drones dans la nuit et quatre autres dans la matinée, la plupart dans les régions du sud-ouest, frontalières de l'Ukraine, mais aussi trois dans la région Moscou, a précisé le ministère, dans un communiqué publié sur Telegram. L'Ukraine a prévenu qu'elle intensifierait ses frappes en Russie en réponse à la multiplication ces dernières semaines des attaques russes contre son territoire, qui ont tué des dizaines de civils. Une femme a été tuée et un homme, un civil, blessé dans la nuit de mercredi à jeudi par une frappe de drone ukrainien dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov. Trois adolescents ont par ailleurs été blessés dans la nuit dans la région de Voronej (sud-ouest), frontalière de l'Ukraine, par des fragments de drone abattu au-dessus d'un immeuble, a affirmé le gouverneur de la région, Alexandre Goussev, sur Telegram. Lundi, le président américain Donald Trump a annoncé que l'Ukraine recevrait un « très grand nombre d'équipements militaires », grâce à un accord conclu entre l'Otan et les Etats-Unis. Il espère ainsi pousser à un accord de paix le président russe Vladimir Poutine, qui a rejeté plusieurs propositions de cessez-le-feu et a intensifié ses frappes aériennes en Ukraine. Trump a donné à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

