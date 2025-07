Abbas Halabi, président de la Fédération des associations des anciens de l’USJ

Le 8 juillet, l’assemblée générale de la Fédération des associations des anciens de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth s’est réunie à la Maison de l’ancien, sur le campus Charles Corm, pour élire un nouveau président et constituer un comité exécutif.

La séance a débuté par une intervention de Chucri Sader, président d’honneur de la Fédération, qui a salué le travail mené par la Fédération et les associations qui lui sont affiliées. Il a souligné l’importance de préserver et de renforcer le lien entre les alumni et leur alma mater, un lien précieux et porteur. Par la suite, Christian Makary, président sortant de la Fédération, a présenté l’ordre du jour et lancé officiellement les élections. C’est par acclamation que l’ancien ministre de l’Éducation et président de l’Association des anciens de la faculté de droit et des sciences politiques, Abbas Halabi, a été élu.

Le lundi 14 juillet, une nouvelle réunion a été convoquée pour répartir les fonctions au sein du comité exécutif, qui accompagnera et soutiendra le président dans ses missions. Il est composé des présidents d’association suivants : le Pr Amine Zoghbi (faculté de médecine dentaire), vice-président ; Daisy Abboud (faculté de pharmacie), secrétaire générale ; Rabih Nassar (Institut national des télécommunications et de l’informatique), trésorier ; Gisèle Chémali (faculté des sciences infirmières) ;

Olfate Timani (Institut libanais d’éducateurs) et Christian Toutel (faculté des lettres et des sciences humaines), membres.

Après avoir remercié les membres de la Fédération pour leur confiance, M. Halabi a tenu à exprimer sa reconnaissance au Pr Makary pour son dévouement, sa vision et l’ensemble des initiatives qu’il a menées durant son mandat au service du réseau alumni. Il a salué la qualité du travail accompli et les bases solides sur lesquelles il pourra désormais s’appuyer pour aller plus loin.

Il a insisté sur la nécessité de consolider la coopération entre les associations d’anciens de l’USJ, de bâtir une relation durable et vivante et de cultiver ce sentiment d’appartenance à la grande famille de l’Université. Il a également rappelé combien les alumni jouent un rôle-clé dans l’accompagnement des projets stratégiques de l’USJ et dans son rayonnement, au Liban comme à l’international.