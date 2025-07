La Syrie dénonce l' « escalade dangereuse » d'Israël après des frappes sur Damas et le sud

La Syrie a dénoncé mercredi « l'escalade dangereuse » d'Israël, qui a bombardé le quartier général de l'armée syrienne et les abords du palais présidentiel à Damas, et mené des frappes sur le sud du pays.

« La Syrie tient Israël entièrement responsable de cette escalade dangereuse et de ses conséquences », affirme un communiqué du ministère des Affaires étrangères, selon lequel les bombardements ont visé « des institutions gouvernementales et civiles ». Il affirme le droit de la Syrie à « défendre son territoire et son peuple par tous les moyens garantis par le droit international ».