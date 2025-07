Frappes israéliennes sur Damas : trois morts, 34 blessés

Les frappes israéliennes sur Damas, qui ont notamment visé mercredi le quartier général de l'armée syrienne, ont fait trois morts et 34 blessés, selon un nouveau bilan du ministère syrien de la Santé. Les violentes frappes ont détruit une aile d'un bâtiment de quatre étages du complexe abritant le quartier général de l'armée, contigu au ministère de la Défense, ont constaté des journalistes de l'AFP. La célèbre place des Omeyyades, sur laquelle donne le complexe, d'ordinaire encombrée, était vide, à l'exception d'ambulances et de véhicules militaires. Un bilan précédent faisait état d'un mort et 18 blessés. L'armée israélienne a également affirmé avoir frappé une « cible militaire » dans la zone du palais présidentiel à Damas. Des témoins ont affirmé à l'AFP avoir entendu une explosion dans le secteur du palais présidentiel à Damas puis vu de la fumée se dégager de la zone. Israël affirme mener ces bombardements pour défendre la minorité druze impliquée dans des affrontements meurtriers dans la région de Soueida, dans le sud de la Syrie. Les dirigeants israéliens ont annoncé qu'ils intensifieraient les frappes en Syrie si les forces syriennes ne se retiraient pas des zones du sud du pays. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Les frappes israéliennes sur Damas, qui ont notamment visé mercredi le quartier général de l'armée syrienne, ont fait trois morts et 34 blessés, selon un nouveau bilan du ministère syrien de la Santé.Les violentes frappes ont détruit une aile d'un bâtiment de quatre étages du complexe abritant le quartier général de l'armée, contigu au ministère de la Défense, ont constaté des journalistes de l'AFP. La célèbre place des Omeyyades, sur laquelle donne le complexe, d'ordinaire encombrée, était vide, à l'exception d'ambulances et de véhicules militaires.Un bilan précédent faisait état d'un mort et 18 blessés.L'armée israélienne a également affirmé avoir frappé une « cible militaire » dans la zone du palais présidentiel à Damas.Des témoins ont affirmé à l'AFP...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte