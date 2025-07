L'émissaire américain pour la Syrie appelle toutes les parties à « faire marche arrière »

L'émissaire américain, Tom Barrack, a appelé mercredi toutes les parties à « faire marche arrière » et à engager un dialogue en vue d'un cessez-le-feu en Syrie, après des affrontements impliquant la communauté druze dans le sud du pays et des frappes israéliennes sur Damas. « Nous condamnons sans équivoque les violences contre des civils à Soueida (ville du sud à majorité druze). Toutes les parties doivent faire marche arrière et s'engager dans un dialogue constructif qui conduise à un cessez-le-feu durable », a écrit l'émissaire américain pour la Syrie sur son compte X. Cette déclaration intervient après la mise en garde adressée par Israël aux autorités syriennes contre toute attaque visant les druzes. La communauté druze est une minorité ésotérique issue de l'islam, implantée aussi en Israël. L'armée israélienne a lancé des frappes sur le QG de l'armée syrienne à Damas. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

