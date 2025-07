« Vive préoccupation » de la France, qui condamne les « exactions » contre les civils

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait part jeudi de la « vive préoccupation » de la France au sujet des affrontements qui ont fait près de 250 morts en trois jours en Syrie, condamnant « les exactions qui visent des civils ». Paris « appelle à l'arrêt immédiat des affrontements et invite l'ensemble des acteurs à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des civils, rétablir le calme et promouvoir la paix entre l'ensemble des composantes de la société syrienne, notamment entre les druzes et les autres communautés de Soueida », a-t-il affirmé. « La France soutient les efforts des autorités syriennes de transition et des responsables de la région de Soueida pour retrouver le chemin du dialogue et souhaite un accord durable pour renforcer l’unité, la stabilité et la souveraineté de la Syrie ainsi que la sécurité de tous les Syriens », a-t-il ajouté. Selon l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), 248 personnes ont été tuées depuis le début des combats dimanche à Soueida entre combattants druzes et tribus bédouines, qui ont provoqué l'intervention des forces gouvernementales aux côtés de ces dernières. Les affrontements se poursuivaient mercredi dans cette ville du sud de la Syrie, jusque-là tenue par des combattants druzes locaux, où les forces du pouvoir islamiste syrien et leurs alliés se sont déployées mardi avec une claire volonté d'y étendre leur autorité. L'OSDH, des témoins et des groupes druzes les ont accusés de nombreuses exactions, notamment des exécutions sommaires de civils et des pillages. Israël a bombardé mercredi le quartier général de l'armée syrienne à Damas, après avoir menacé d'intensifier ses frappes contre les forces gouvernementales si elles ne quittaient pas la ville. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

