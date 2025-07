Des dizaines de druzes traversent la frontière entre Israël et la Syrie dans les deux sens

Des dizaines de druzes ont traversé mercredi la frontière entre la Syrie et Israël dans les deux sens, peu après des mises en garde et frappes d'Israël qui exige de Damas qu'il retire ses troupes du sud de la Syrie. Des soldats israéliens et des gardes-frontières patrouillaient la frontière marquée par des murs de barbelés de plusieurs mètres de haut près de la ville de Majdal Chams, a rapporté un journaliste de l'AFP. Des dizaines de druzes ont franchi la frontière dans les deux sens, dans des scènes souvent chaotiques sous les gaz lacrymogènes des forces israéliennes qui tentaient de s'interposer, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a dit avoir identifié des « dizaines de suspects » tentant de franchir la frontière depuis la zone de Hader, un village du sud de la Syrie occupé par Israël après la chute de Bachar el-Assad. « Simultanément, plusieurs civils israéliens ont franchi la barrière frontalière pour entrer en territoire syrien dans la région de Majdal Chams », a ajouté l'armée. Mercredi matin, l'armée israélienne a annoncé une frappe sur l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas et le renforcement de ses troupes à la frontière avec la Syrie, après une menace du gouvernement israélien d'intensifier ses frappes pour protéger les druzes, une minorité installée dans le sud de la Syrie. Israël et la Syrie sont techniquement en état de guerre depuis des décennies en l'absence de traité de paix entre ces deux pays, comme il y en a eu entre Israël et l'Egypte ou la Jordanie. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

