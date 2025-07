Une chercheuse à Oxford d’origine libanaise contribue à définir des indicateurs de financement climatique

Amani Maalouf, chercheuse à l’Université d’Oxford d’origine libanaise, contribue à la définition des indicateurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans un guide du financement climatique. Les indicateurs ESG sont des valeurs spécifiques et mesurables qui reflètent la performance d’une entreprise relativement à des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Amani Maalouf, experte en génie environnemental, en changement climatique et en finance durable, a contribué au nouveau guide collaboratif de Vogue Business et The Conversation sur la finance climatique. « Ce guide vise à simplifier et à comprendre le monde complexe et difficilement accessible de la finance climatique », lit-on dans le communiqué de presse relatif à la publication.

La contribution d’Amani Maalouf porte sur l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG), un cadre utilisé par les investisseurs pour évaluer les entreprises non seulement en termes de rentabilité, mais aussi en termes d’impact environnemental et social et de pratiques de gouvernance. Les indicateurs ESG « aident les investisseurs à gérer des risques tels que la responsabilité climatique ou les pratiques de travail, et à aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de durabilité », poursuit le texte.

Bien que les normes varient d’un pays à l’autre, Mme Maalouf souligne que « la transparence et la normalisation des données sont essentielles pour éviter l’« écoblanchiment » et garantir de réels progrès », poursuit le communiqué.

À Oxford, l’experte dirige une équipe pionnière dans l’utilisation de données géospatiales, notamment l’imagerie satellitaire et l’intelligence artificielle, pour créer des bases de données mondiales indépendantes permettant d’évaluer les risques et les impacts environnementaux et sociaux dans les principales industries. Cette approche « permet de surveiller en temps réel des facteurs tels que les émissions, la déforestation et l’impact sur la biodiversité au sein des chaînes d’approvisionnement, dans le but d’améliorer la fiabilité et la comparabilité des évaluations ESG pour les investisseurs du monde entier », selon le texte.