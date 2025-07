L'envoyé spécial américain juge les violences en Syrie « inquiétantes », dit oeuvrer pour le calme

L'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack, a jugé mardi « inquiétantes » les violences dans la région à majorité druze de Soueida (sud), affirmant oeuvrer « avec toutes les parties » pour un retour au calme.

« Les récentes escarmouches à Soueida sont inquiétantes (..) et nous essayons d'arriver à un résultat pacifique et inclusif pour les Druzes, les tribus bédouines, le gouvernement syrien et les forces israéliennes », a dit l'émissaire américain sur X, énumérant toutes les parties impliquées dans cet accès de violence.