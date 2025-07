La Commission européenne détaille sa riposte aux droits de douane de Trump

Avions, voitures et bourbon figurent au coeur de la liste de la Commission europénne établie en riposte aux droits de douane de Donald Trump, consultée mardi par l'AFP, même si Bruxelles veut donner une chance aux négociations.

Le président américain a pris l'Union européenne de court en décrétant ce week-end des droits de douane de 30% sur toutes les importations du bloc à compter du 1er août. L'exécutif européen a malgré tout l'espoir de trouver une solution négociée avec les Etats-Unis avant cette échéance. Le commissaire chargé de ces tractations avec l'administration Trump au nom des 27 Etats membres de l'UE, Maros Sefcovic, va d'ailleurs échanger mardi avec son homologue américain après un premier appel lundi. « Nous sommes actuellement dans la phase la plus délicate des négociations et nous nous efforçons d'obtenir un accord de principe avant la date limite », a affirmé un de ses porte-parole, Olof Gill. Et d'ajouter: « Nous ne nous engagerions pas dans ces tractations si on n'imaginait pas qu'elles puissent aboutir ».

Dans le même temps, l'Europe planche aussi sur sa riposte aux droits de douane de Donald Trump. La Commission a établi une liste de produits américains qu'elle pourrait taxer en retour, qu'elle a présentée aux Etats membres lundi. Les importations visées, qui représentent une valeur totale de 72 milliards d'euros, ne seront taxées que si l'Union européenne échoue à conclure un accord sur la levée des mesures douanières décidées par le président américain.

Le document de 202 pages, inclut notamment les voitures et les avions américains, des fruits frais, poissons, des plastiques, produits chimiques et équipements électriques. Mais aussi le bourbon, malgré des protestations répétées de la France et de l'Italie, qui craignent de voir leurs vins et spiritueux taxés en retour. Certains produits peuvent surprendre, comme les sapins de Noël, les abeilles vivantes, les chameaux et les autruches, les préservatifs, l'opium, les perles ou encore les cheveux.

La liste comprend des exportations clé des Etats-Unis comme le soja, ainsi que divers appareils comme les machines à coudre. La Commission avait déjà établi une première liste de produits américains à taxer, en réponse à une précédente salve de droits de douane américains. Elle a toutefois été suspendue afin de laisser une chance aux négociations et d'éviter une guerre avec son premier partenaire commercial.