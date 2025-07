Une ONG fait état de 12 civils druzes tués par les forces gouvernementales à Soueida

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a annoncé que 19 civils druzes avaient été « exécutés » mardi à Soueida par les forces gouvernementales syriennes, dont 12 dans une maison d'hôtes de cette ville à majorité druze du sud du pays. Les forces gouvernementales se sont déployées mardi matin dans cette ville jusque là tenue par des combattants locaux et ont instauré un cessez-le-feu, affirmant vouloir rétablir le calme après deux jours d'affrontements entre combattants druzes et bédouins ayant fait une centaine de morts. « Des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur ont exécuté 12 citoyens après avoir pris d'assaut la maison d'hôtes de la famille Radwan dans la ville de Soueida », a déclaré l'OSDH. Une vidéo non vérifiée circulant sur les réseaux sociaux montre au moins 10 personnes en civil couvertes de sang à l'intérieur de la maison d'hôtes, certaines allongées au sol. Des photos de dignitaires druzes et des meubles vandalisés sont éparpillés autour d'elles. L'ONG a également rapporté qu'un groupe armé affilié aux forces gouvernementales avait exécuté « quatre civils druzes, dont une femme, dans la maison d'hôtes Mazlouma du village de Thaala », dans la province de Soueida. L'OSDH a par ailleurs indiqué qu'un autre groupe armé lié aux services de sécurité avait tiré sur trois hommes près du rond-point al-Bacha, au nord de la ville de Soueida, en présence de leur mère, témoin de leur exécution. Les autorités syriennes n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces informations. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

