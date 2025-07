Pour une pub, une entreprise d'armement israélienne utilise des images d'une attaque de drone contre un Gazaoui

Une publicité de la société d'armement israélienne publique Rafael montre un drone poursuivant un habitant de Gaza non armé avant d'exploser près de sa cible, rapporte lundi le média Middle East Eye, basé au Royaume-uni.

La vidéo de 15 secondes, publiée sur le compte X de la société le 7 juillet, montre un drone en trois étapes : « Il identifie la cible, la suit et neutralise la menace », écrit la société. La séquence en question montre un homme marchant dans un quartier, avant qu'il ne se mette à courir lorsque le drone s'approche de lui. L'engin volant kamikaze explose alors près de l'homme qui court se mettre à l'abri. La vidéo ne montre pas ce qu'il est advenu de l'individu par la suite.

Selon un compte d'analyse en open source sur X du nom d'Anno Nemo, l'homme semble marcher dans le quartier d'al-Tawam, dans le nord de Gaza, et « la vidéo paraît avoir été prise entre le 4 juin et le 1er décembre 2024 ». « On ne sait pas si l'individu visé est un combattant palestinien ou non. Ils ne semble pas armé. Il marche seul le long de la route et ne semble pas constituer une menace pour qui que ce soit « , écrit MEE.

« Testé. Fiable. Tactique »

La vidéo a été publiée pour commémorer le deuxième anniversaire de la mise en service du drone en question, le Spike Firefly, une « munition miniature innovante, prête au combat et guidée avec précision », selon Rafael. Le message indique que « Firefly a fait ses preuves dans certains des environnements les plus difficiles » et présente le drone comme « Testé. Fiable. Tactique ».

La publicité en question a suscité l'indignation de nombreux internautes, certains accusant l'entreprise d'être complice de crimes de guerre et de faire de la publicité pour des meurtres, en particulier dans le contexte de la guerre israélienne à Gaza qui dure depuis 21 mois.

Selon Nimer Sultany, professeur en droit public à l'université SOAS, interrogé par Middle East Eye, « il s'agit d'un crime de guerre apparent : tuer ce qui semble être une personne désarmée, marchant dans la rue et n'étant pas engagée dans une activité militaire ». Des drones et des technologies similaires ont souvent été utilisés par les forces israéliennes au cours de la guerre à Gaza, rappelle MEE.

Pas la première publicité controversée

Depuis sa fondation en 1948, en même temps que l'État d'Israël, la société Rafael contribue largement à l'arsenal de l'armée israélienne, que ce soit par le biais du Dôme de fer, le célèbre système de défense aérienne, ou par des missiles, ajoute MEE. En 2024, la compagnie aurait réalisé un bénéfice de 4,8 milliards de dollars et compte beaucoup sur sa clientèle internationale, signant des contrats de plusieurs millions de dollars avec des pays tels que la Grèce, la Finlande, la Pologne et bien d'autres en Europe.

Rafael n'en est pas à sa première publicité controversée : en 2009, l'entreprise a publié un vidéoclip dans lequel elle faisait la promotion de son armement sur fond de musique et de danse de Bollywood, présentant Israël comme le pays capable d'assurer « la sécurité et la protection » de l'Inde, rappelle MEE.

L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a fait 1 219 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Au total, 251 otages ont été pris ce jour-là, dont 49 sont toujours détenus, parmi lesquels 27 sont morts selon l'armée israélienne. Celle-ci a lancé son offensive sur Gaza le jour-même, tuant 58 386 Palestiniens, pour la plupart des civils, selon le dernier bilan du ministère de la santé à Gaza.