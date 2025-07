Sit-in des employés de la municipalité de Tripoli pour réclamer un ajustement de leurs salaires

Des employés de la municipalité de Tripoli, au Liban-Nord, ont tenu mardi matin un sit-in devant la municipalité de la ville pour réclamer un ajustement de leurs salaires ainsi que des aides médicales et « dénoncer le refus des autorités de répondre à ces demandes justifiées », rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak. Le président du conseil municipal Abdel Hamid Kraymé s'est joint aux manifestants, ainsi que le président de l'Union des syndicats ouvriers du Liban-Nord, Chadi el-Sayyed, et les présidents des syndicats des employés municipaux de Tripoli et de Mina, Omar Dalal et Ahmad Moursali. Les manifestants ont fait savoir que ce sit-in était le début d'une série de mesures qui pourraient conduire à une grève ouverte. Plongé dans une grave crise économique et financière depuis 2019, le Liban a vu sa monnaie nationale s’effondrer, entraînant une érosion des salaires et du pouvoir d’achat, alors que l’inflation s’est envolée. Avant la crise, le salaire minimum s’élevait à 675 000 LL – soit environ 450 dollars au taux officiel de 1 507,5 LL pour un billet vert. Fin juin, le Conseil des ministres avait pourtant approuvé une augmentation de 50 % du salaire minimum, le portant à 28 millions de livres (312 dollars, soit une hausse de 56 %), à compter du mois prochain. Mais cette hausse est également jugée insuffisante par de nombreux syndicats. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

