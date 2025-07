Déclaration d’associations en faveur de la protection de la réserve naturelle de Tyr

Une réunion s’est tenue le 11 juillet regroupant les associations l’Initiative pour la protection de la plage et de la réserve naturelle de Tyr, le Comité libanais pour la sauvegarde de Tyr, Terre-Liban, l’association Fikr wa Insane, le Mouvement citoyen de Tyr, pour examiner les récents développements liés au projet de construction illégale aux abords de la réserve naturelle de Tyr et dans la zone de Jiftalique Ras el-Aïn. À l’issue de cette rencontre les participants – Maha el-Khalil Chalabi, Fadia Jomaa, Hatem Halawi, Paul Abi Rached, Hassan Hejazi, Hassib Oueidat, Mahdi Karim, Naji Abou Khalil – ont publié la déclaration suivante :

– Les signataires saluent la décision du commandement de l’armée libanaise de suspendre les travaux illégaux, conformément à la décision de la juge des référés à Tyr, présidente Youla Ghoutaymi, en date du 12 mars 2025. Cette décision confirme l’illégalité du projet en raison de l’absence d’une étude d’impact environnemental, du non-respect des procédures légales minimales de protection des biens publics, ainsi que du manque total de transparence dans les procédures contractuelles.

– Les signataires dénoncent le délai exagéré que la ministre de l’Environnement s’autorise afin de rendre son rapport sur la situation d’urgence que nous vivons sur le terrain, alors même que l’entrepreneur n’a pas fourni les plans et les détails du projet, et n’a sollicité qu’avec retard la réalisation d’une étude d’impact environnemental.

À la suite de l’interruption des travaux à la demande de l’armée, les associations appellent à la mise en place d’un organe de transparence permettant de désigner une instance scientifique indépendante, jouissant de la confiance des associations environnementales et des habitants de Tyr, pour mener une étude d’impact impartiale et rigoureuse.

– Les signataires exhortent le ministère de la Culture à faire stopper définitivement le projet dans les plus brefs délais et à adopter une position plus ferme face à la menace qu’il fait peser sur le patrimoine archéologique exceptionnel de la région. En effet, le port historique de Tyr continentale, enfoui sous les sables de Jiftalique Ras el-Aïn, traversant la réserve jusqu’à la mer reste à mettre à jour. Les signataires rappellent la nécessité de respecter la décision de l’Unesco interdisant toute construction avec fondations et réseaux d’assainissement dans la zone de Chawakir.

– Les signataires appellent les habitants de Tyr et de ses environs à se mobiliser et à exercer une pression accrue sur la municipalité et le gouvernement afin d’abolir le projet qui menace l’identité et l’histoire de la ville, ainsi que le droit de ses habitants à un littoral propre, sécurisé et accessible.

– Les associations condamnent fermement les opérations d’extraction de sable et le transport des gravats de la guerre vers la zone de Chawakir, actes qui constituent une atteinte grave à la propriété publique et à l’environnement. Elles exigent l’arrêt immédiat et définitif de ces activités, ainsi que le retrait des engins du site, dans l’attente que les ministères compétents agissent dans ce sens. Elles demandent également l’ouverture du site aux experts en environnement et en archéologie pour évaluer les dommages causés par le projet et par l’incendie survenu en juin dernier.