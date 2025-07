Le gouvernement veut renforcer les contrôles autour de l'AIB pour lutter contre les mauvaises odeurs

Le Conseil des ministres a décidé au cours de sa séance tenue vendredi de renforcer les contrôles sanitaires et environnementaux dans les fermes et les abattoirs situés aux abords de l’Aéroport international de Beyrouth (AIB), de Choueifat et des régions voisines, selon un communiqué du bureau de presse de la présidence du Conseil des ministres.

Le gouvernement a ainsi demandé aux ministères et administrations concernés, ainsi qu’au Conseil du développement et de la reconstruction, chacun dans le cadre de ses prérogatives, de renforcer l’application des conditions sanitaires et environnementales nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité publiques dans toutes les fermes et abattoirs. Cette décision fait suite à une « réunion présidée fin juin par le Premier ministre Nawaf Salam au Grand Sérail, consacrée à la crise des odeurs nauséabondes affectant ces zones ».

« Malgré les efforts déployés pour améliorer les routes et réhabiliter la zone entourant l’aéroport », ces émissions constituent « un obstacle à la mise en valeur des résultats de ces améliorations », et nuisent à « l’image de la capitale et la santé des citoyens, ce qui nécessite de les traiter en renforçant le contrôle et en appliquant rigoureusement les normes de sécurité et de santé publiques », poursuit le communiqué. Face à cette situation, Nawaf Salam a appelé à une intensification des contrôles afin de traiter les mauvaises odeurs autour de l’AIB, conclut le texte.

Cette décision intervient alors qu'un vaste projet de réhabilitation de la route reliant l’AIB à la capitale a été officiellement lancé en avril dernier. Cette voie, qui traverse la banlieue-sud de Beyrouth, a été gravement endommagée par l’offensive israélienne en 2023-2024. Le chantier prévoit la restauration de huit kilomètres d’infrastructures entre l’aéroport et le centre-ville. Les travaux comprennent la réfection de la chaussée et des trottoirs, le remplacement de barrières endommagées, l’installation de nouveaux panneaux de signalisation, de feux tricolores, des bandes réfléchissantes au sol, ainsi que des systèmes d’absorption de chocs, dans un objectif de sécurisation et de modernisation de l’axe routier.