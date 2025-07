Divisée, l’Union européenne sautera-t-elle le pas des sanctions contre Israël ?

Près de deux ans après le 7-Octobre et le début de la guerre à Gaza, l’Union européenne (UE) est-elle prête à sanctionner Israël ? Suite à la demande en mai dernier d’une majorité de pays membres de réexaminer l’accord d’association UE-Israël (AA) – alors que l’État hébreu imposait encore un blocus total sur Gaza –, le sujet est inscrit à l’agenda du Conseil des Affaires étrangères de l’UE du 15 juillet. Bruxelles a préparé une série de mesures de rétorsion potentielles, allant d’une suspension totale de l’accord à la révocation des exemptions de visa pour les Israéliens. Conclu en juin 2000, l’accord constitue la base juridique des relations politiques, de la coopération économique et des échanges commerciaux entre l’UE et Israël.En cause : un rapport du Conseil européen du mois...

