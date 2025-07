Des milices éthiopiennes attaquent trois villages à la frontière

Trois villages agricoles du sud-est du Soudan, situés près de la frontière avec l’Éthiopie ont été attaqués et pillés dimanche par des milices éthiopiennes, ont rapporté lundi des agriculteurs et des bénévoles locaux. Le triangle frontalier d’al-Fashaga - vaste zone de terres fertiles d’environ 1,2 million d’hectares - est disputé depuis plusieurs décennies par le Soudan et l'Ethiopie, avec des tensions récurrentes. L'accrochage survient au début de la saison des pluies et des plantations, alors que le Soudan est dévasté depuis avril 2023 par une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. « Hier, alors que nous étions dans nos champs, les milices de Shifta sont arrivées, ont encerclé le village, ouvert le feu et pillé des vaches et des tracteurs sous la menace des armes », a rapporté par téléphone à l'AFP un agriculteur de 29 ans originaire du village soudanais de Wad Kouli, situé à 11 kilomètres de la frontière éthiopienne. Plus au nord, dans le village de Wad Aroud, un des villages attaqués, les agriculteurs ont dû quitter précipitamment leurs champs à l’écoute des tirs, « craignant pour nos familles », a confié un autre agriculteur de 32 ans. « Lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté que des membres (de la milice) avaient pillé des vaches et des moutons du village », avant de se replier en Éthiopie. Selon le comité local de résistance, groupe de bénévoles coordonnant l’aide à travers le Soudan, les attaques ont visé plusieurs autres villages de l’État de Gedaref, où vivent près d’un million de personnes souffrant de famine aiguë selon les dernières estimations de l'ONU. Les « violations répétées et dangereuses » sont « dévastatrices pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des habitants de la région », a déploré le comité. Selon les habitants, ces attaques ont empêché de cultiver les terres pendant la période clé des plantations, qui correspond à la saison des pluies dans la région, de juillet à septembre. Près de 25 millions de personnes souffrent d’une insécurité alimentaire extrême au Soudan, pays plongé dans la plus grand crise humanitaire au monde du fait des combats entre l’armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Al-Fashaga est à la frontière de la région éthiopienne du Tigré, théâtre d’une guerre civile qui a fait au moins 600.000 morts. Au fil des années, des milliers de réfugiés et d’agriculteurs ont franchi cette frontière poreuse pour trouver refuge au Soudan, où l'armée a investi la zone en 2020, après le déclenchement du conflit du Tigré. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Trois villages agricoles du sud-est du Soudan, situés près de la frontière avec l’Éthiopie ont été attaqués et pillés dimanche par des milices éthiopiennes, ont rapporté lundi des agriculteurs et des bénévoles locaux.Le triangle frontalier d’al-Fashaga - vaste zone de terres fertiles d’environ 1,2 million d’hectares - est disputé depuis plusieurs décennies par le Soudan et l'Ethiopie, avec des tensions récurrentes. L'accrochage survient au début de la saison des pluies et des plantations, alors que le Soudan est dévasté depuis avril 2023 par une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts.« Hier, alors que nous étions dans nos champs, les milices de Shifta sont arrivées, ont encerclé le village, ouvert le feu et pillé des vaches et des tracteurs sous la menace des armes », a...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte