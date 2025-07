Les Emirats extradent vers la Belgique trois suspects liés au crime organisé

La police de Dubaï a annoncé dimanche l'extradition vers la Belgique de trois ressortissants belges poursuivis pour des faits liés au crime organisé, notamment le trafic de drogue et la traite d'êtres humains. Les autorités émiraties précisent que les suspects faisaient l'objet de notices rouges émises par Interpol et étaient recherchés en Belgique dans le cadre d'affaires de « criminalité organisée transfrontalière ». En décembre, la presse avait révélé l'arrestation à Dubaï d'Othman El Ballouti, considéré comme l'un des trafiquants de drogue les plus recherchés par la Belgique. Il figure parmi les trois noms mentionnés dans un communiqué publié par la police de la métropole émiratie. « Les trois suspects, Mathias Akyazili, Giorgi Faes et Othman El Ballouti, sont poursuivis pour plusieurs infractions graves, dont la direction d'un gang criminel, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, des vols à main armée ainsi que des faits de traite d'êtres humains », indique le texte relayé par le bureau des médias du gouvernement local. Les autorités ajoutent que les trois hommes ont été interpellés sur la base des notices rouges d'Interpol, lors d'une opération qui illustre « la coopération étroite entre la police de Dubaï et les agences internationales d'application de la loi ». Un accord d'extradition entre la Belgique et les Emirats arabes unis est en vigueur depuis 2021. La première extradition vers la Belgique dans ce cadre a eu lieu en décembre 2023. Elle concernait un trafiquant albanais. Plusieurs figures du trafic de drogue sont soupçonnées de s'être réfugiées à Dubaï après le démantèlement, en 2019, du réseau de communication cryptée Sky ECC, utilisé par les trafiquants, à la suite d'une enquête conjointe des polices belge, néerlandaise et française. Les Emirats arabes unis, riches en pétrole, mettent souvent en avant leur stabilité, leur sécurité et un environnement propice aux affaires. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

La police de Dubaï a annoncé dimanche l'extradition vers la Belgique de trois ressortissants belges poursuivis pour des faits liés au crime organisé, notamment le trafic de drogue et la traite d'êtres humains. Les autorités émiraties précisent que les suspects faisaient l'objet de notices rouges émises par Interpol et étaient recherchés en Belgique dans le cadre d'affaires de « criminalité organisée transfrontalière ». En décembre, la presse avait révélé l'arrestation à Dubaï d'Othman El Ballouti, considéré comme l'un des trafiquants de drogue les plus recherchés par la Belgique.Il figure parmi les trois noms mentionnés dans un communiqué publié par la police de la métropole émiratie. « Les trois suspects, Mathias Akyazili, Giorgi Faes et Othman El Ballouti, sont poursuivis...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte