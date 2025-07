Des affrontements dans la ville à majorité druze de Soueïda font six morts

Des affrontements ayant éclaté dans la région de Soueïda, ville à majorité druze dans le sud de la Syrie, ont fait au moins six morts et une vingtaine de blessés, selon des médias locaux. Ces heurts meurtriers sont le résultat de tensions ayant éclaté vendredi soir entre des tribus bédouines pro-gouvernementales et des combattants de milices druzes locales. L'origine de cette nouvelle vague d'hostilités entre les deux camps serait due à l'agression d'un homme, dont le camion de marchandises a été volé, alors qu'il circulait dans la région de Masmiyé, fief de ces tribus bédouines, d'après le site d'information Sweida 24. Citant des sources médicales, le média fait état d'un bilan provisoire d'au moins six morts, dont un enfant, et d'environ 20 blessés à la suite d'échanges de tirs d'échanges de tirs d'obus et d'armes automatiques dans le quartier de Maqous, à l'est de la ville. Plusieurs personnes ont également été kidnappées. Un poste de contrôle appartenant à la police de Soueïda, a par ailleurs été pris d'assaut par un groupe armé provenant de la région de Buraq, sur la route de Damas, où des affrontements ont éclaté entre policiers et militants. Ces mêmes militants ont également visé avec des tirs de mortiers le village d'al-Soura al-Kabira, dans la campagne au nord de Souaïda, avec des obus de mortier. Ces violences ont entraîné la fermeture de l'autoroute entre Damas et Soueïda, obligeant les points de contrôle de sécurité à interrompre la circulation sur la route. La région de Soueïda est le théâtre de tensions récurrentes entre les groupes armés druzes locaux, dont une partie est hostile aux nouvelles autorités de Damas, et des factions bédouines voisines pro-gouvernementales. Début mai, des affrontements entre des groupes armés et des factions druzes dans les banlieues damascènes de Jaramana et Sahnaya, où réside une part importante de la communauté druze, avaient fait au total 101 morts, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

