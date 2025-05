Alors que la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC 3), coorganisée par la France et le Costa Rica, se tiendra dans quelques semaines à Nice (du 9 au 13 juin 2025), l’Institut français du Liban organise deux séances de « Ciné w nehké », son programme de

cinéma-débat, dédiées à cet enjeu crucial : la pollution plastique des mers et la protection de l’environnement.

Le lundi 12 mai 2025 à 19h au cinéma Montaigne, le documentaire Plastic Odyssey sera projeté en

avant-première au Liban, en partenariat avec l’organisation Live Love Recycle. Plastic Odyssey, réalisé par Olivia Schaller et Pierre de Parscau, suit l’expédition du navire du même nom qui a fait escale à Beyrouth en 2022, avec à son bord des entrepreneurs passionnés, de jeunes ingénieurs, scientifiques et navigateurs engagés. Leur mission : parcourir les zones côtières les plus touchées par la pollution plastique pour identifier et valoriser des solutions locales innovantes pour un monde plus propre. La projection (70 minutes) sera suivie à 20h30 d’un débat consacré à la situation de la pollution plastique au Liban. Eddy Bitar, cofondateur de Live Love Beirut et Live Love Recycle, prendra la parole aux côtés d’experts et entrepreneurs dans le domaine du recyclage et de la protection de l’environnement.

Le mercredi 28 mai 2025 à 16h au cinéma Montaigne aura lieu la première séance de « Ciné w nehké junior », un programme de cinéma-débat pour les enfants. Le film Les Gardiennes de la planète (2023), réalisé par Jean-Albert Lièvre et adapté aux enfants à partir de huit ans, sera présenté en présence de l’association Guardians of the Blue. Cette organisation basée à Byblos vise à faire connaître les écosystèmes marins libanais, à en partager la beauté et à alerter sur les dangers qu’ils courent en raison de la pollution et du changement climatique.

L’entrée est libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.