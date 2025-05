Le chef de l'OTAN propose des dépenses militaires en forte hausse avec un objectif 2032

Le chef de l'OTAN a suggéré un niveau ambitieux de dépenses militaires à atteindre d'ici 2032 par les pays de l'Alliance, dans la fourchette des demandes formulées par Donald Trump, avant un sommet crucial à La Haye en juin. Mark Rutte a proposé aux 32 pays de l'OTAN qu'ils consacrent au moins 5% de leur produit intérieur brut (PIB) à des dépenses militaires et de sécurité au cours des sept prochaines années, a annoncé vendredi le Premier ministre néerlandais Dick Schoof. Mark Rutte « s'attend à ce que, lors du sommet de l'OTAN, l'objectif à atteindre en 2032 soit de 3,5% de dépenses militaires », et de « 1,5% de dépenses connexes, comme les infrastructures ou la cybersécurité », a-t-il déclaré devant la presse. Les Etats-Unis exigent du Canada et des pays européens de l'OTAN ce niveau de dépenses, laissant entendre que les « mauvais payeurs » ne seraient pas assurés de bénéficier de l'indispensable protection américaine. Cette proposition a été faite il y a un peu plus d'une semaine par le Secrétaire général de l'OTAN, en vue d'un accord lors du prochain sommet de l'Alliance, prévu les 24 et 25 juin à La Haye, a expliqué M. Schoof. Interrogé sur ces chiffres vendredi lors d'une conférence de presse, M. Rutte s'était refusé à les confirmer. « Je ne vais pas confirmer les chiffres (...) Je l'ai toujours dit, si nous nous en tenons aux 2%, nous ne pourrons pas nous défendre. Nous devons donc vraiment augmenter les dépenses de défense », a-t-il déclaré, sans aller plus loin. 22 pays à 2% Fin 2024, 22 pays de l'OTAN ont atteint l'objectif de 2% de dépenses militaires, retenu en 2014 lors d'un précédent sommet de l'Alliance. Plusieurs pays, dont l'Italie, l'Espagne ou la Belgique, sont encore en-deçà de cet objectif, même s'ils ont toutefois promis de l'atteindre cette année. Parvenir à 3,5% de dépenses strictement militaires d'ici 2032 va représenter un effort budgétaire considérable pour ces pays. La proposition de M. Rutte envisage donc, selon des diplomates à Bruxelles, d'augmenter les dépenses militaires stricto sensu de 0,2% chaque année jusqu’en 2032. Il sera en revanche plus facile à ces pays de consacrer 1,5% de leur PIB à des dépenses connexes de sécurité, dont certaines comme la construction d'infrastructures de transport, peuvent d'ores et déjà être prises en compte. Les discussions ont tout juste commencé et il n'y a pas encore de consensus sur ces chiffres, même si les alliés européens de l'OTAN sont tous conscients de la nécessité de dépenser beaucoup plus, selon l'un de ces diplomates. Mais l'effort reste considérable. « Un pour cent du PIB représente actuellement environ 45 milliards d'euros pour la République fédérale d'Allemagne », a rappelé son chancelier Friedrich Merz, vendredi à Bruxelles, lors d'une conférence de presse aux côtés de Mark Rutte. Seule la Pologne est proche du seuil réclamé par Donald Trump, avec 4,7% de son PIB consacré à des dépenses militaires. Elle a promis d'être à 5% l'an prochain. Les Etats-Unis sont eux à 3,4. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN vont en discuter la semaine prochaine à Antalya en Turquie lors d'une réunion informelle. Les ministres de la Défense de l'Alliance se retrouveront ensuite à Bruxelles en juin, dans l'espoir de trouver un compromis. « La discussion ne fait que commencer », a rappelé vendredi un diplomate à Bruxelles.

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Le chef de l'OTAN a suggéré un niveau ambitieux de dépenses militaires à atteindre d'ici 2032 par les pays de l'Alliance, dans la fourchette des demandes formulées par Donald Trump, avant un sommet crucial à La Haye en juin.Mark Rutte a proposé aux 32 pays de l'OTAN qu'ils consacrent au moins 5% de leur produit intérieur brut (PIB) à des dépenses militaires et de sécurité au cours des sept prochaines années, a annoncé vendredi le Premier ministre néerlandais Dick Schoof.Mark Rutte « s'attend à ce que, lors du sommet de l'OTAN, l'objectif à atteindre en 2032 soit de 3,5% de dépenses militaires », et de « 1,5% de dépenses connexes, comme les infrastructures ou la cybersécurité », a-t-il déclaré devant la presse.Les Etats-Unis exigent du Canada et des pays européens de l'OTAN ce niveau de dépenses,...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte