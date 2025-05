Des individus venus de Syrie incendient une mosquée à Hoch el-Sayyed Ali

Des individus non identifiés venus de Syrie sont entrés à l’aube de vendredi à Hoch el-Sayyed Ali, un village frontalier du nord de la Békaa, où ils ont incendié la mosquée avant de s’enfuir en direction du territoire syrien. Ils ont aussi provoqué d’importants dégâts, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Une unité de la Défense civile est rapidement intervenue, maîtrisant l’incendie et empêchant sa propagation. Des affrontements sporadiques avaient éclaté en février et mars entre des clans chiites réputés proches du Hezbollah et les nouvelles autorités syriennes. Les ministres libanais et syrien de la Défense s’étaient rencontrés fin mars à Djeddah, en Arabie saoudite, et s’étaient accordés sur un renforcement de la coordination sécuritaire et militaire le long de leur frontière commune, longue de 330 kilomètres et connue pour sa porosité. Un accord de principe sur sa démarcation avait également été signé. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam s’était rendu le 14 avril à Damas, où il a rencontré le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh, pour discuter notamment de la sécurité frontalière. Malgré ces engagements, de nouveaux incidents ont suivi. Fin avril, la tension est montée d’un cran le temps d’une soirée à la frontière libano-syrienne, après une attaque de drone visant une ferme à Hoch el-Sayyed Ali. Peu après, les autorités syriennes ont accusé le Hezbollah d’avoir tiré des obus depuis le Liban, affirmant avoir immédiatement riposté. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Des individus non identifiés venus de Syrie sont entrés à l'aube de vendredi à Hoch el-Sayyed Ali, un village frontalier du nord de la Békaa, où ils ont incendié la mosquée avant de s'enfuir en direction du territoire syrien. Ils ont aussi provoqué d'importants dégâts, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. Une unité de la Défense civile est rapidement intervenue, maîtrisant l'incendie et empêchant sa propagation.Des affrontements sporadiques avaient éclaté en février et mars entre des clans chiites réputés proches du Hezbollah et les nouvelles autorités syriennes. Les ministres libanais et syrien de la Défense s'étaient rencontrés fin mars à Djeddah, en Arabie saoudite, et s'étaient accordés sur un renforcement de la coordination sécuritaire et militaire le long de leur...

