Neuf morts dans l'effondrement d'un immeuble à Fès

Neuf personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans un quartier de Fès, grande ville du nord du Maroc, a-t-on appris auprès des autorités locales.

« Neuf personnes ont perdu la vie et sept autres ont été blessées, certaines grièvement, à la suite de l'effondrement d'un immeuble résidentiel de plusieurs étages dans le quartier Al-Hassani, dans la ville de Fès », a indiqué une source des autorités locales à l'AFP. L'immeuble « figurait sur la liste des bâtiments menaçant de s'effondrer et avait fait l'objet d'un ordre d'évacuation adressé à ses occupants », selon cette source. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête, a aussi indiqué cette même source. Les opérations de recherches se poursuivent sous les décombres de l'immeuble pour s'assurer qu'aucune victime n'y soit encore piégée, a-t-on ajouté de même source, en précisant que la zone avait été sécurisée et les habitants des maisons voisines évacués.

En février 2024, cinq personnes avaient été tuées dans l'effondrement d'une maison dans la vieille ville de Fès. En 2016, en l'espace d'une semaine, deux enfants avaient péri dans l'effondrement d'une maison à Marrakech (ouest) tandis qu'à Casablanca (nord-ouest), l'effondrement d'un immeuble de quatre étages avait fait quatre morts et 24 blessés.