À l’occasion du tricentenaire (1724–2024) de la restauration de la communion de l’Église melkite avec Rome, une conférence mettra en lumière le nouvel ouvrage de Kamal Dib, Le Pharaon et le prêtre – La famille Pharaon : l’indépendance du Liban et le parcours de l’Orient (1500–2024). Organisée par Dar an-Nahar et l’ancien ministre Michel Pharaon, elle se tiendra, en présence du patriarche d’Antioche et de tout l’Orient des grecs-melkites catholiques Youssef Absi, le samedi 10 mai 2025 à 11h, à la faculté des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph route de Damas, salle Pierre Abou Khater. Les intervenants de cette rencontre seront l’auteur Kamal Dib, l’ancien ministre Georges Kallas, le supérieur de l’ordre basilien salvatorien l’archimandrite Antoine Dib ainsi que Imad...

