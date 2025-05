Un journaliste palestinien incarcéré sans chef d'accusation

Un journaliste palestinien récemment arrêté a été placé en détention administrative, un régime qui permet d'emprisonner une personne sans indiquer les faits qui lui sont reprochés, selon un document de l'armée israélienne que l'AFP a pu consulter jeudi.

Cette incarcération survient dans un contexte où des organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme sur la manière dont les autorités israéliennes traitent les journalistes palestiniens.

L'armée israélienne a ordonné la détention d'Ali Samoudi jusqu'en octobre pour des « raisons liées à la sécurité de la région et à la sécurité publique », selon le document vu par l'AFP.

Agé de 58 ans, Ali Samoudi est un journaliste indépendant connu du grand public palestinien, travaillant pour plusieurs médias, dont la chaîne d'information qatarie Al Jazeera. Il a été arrêté le 29 avril.

Israël « cible de plus en plus les journalistes, notamment par le recours systématique à la détention administrative », dont l'utilisation « s'est considérablement intensifiée » depuis le début de la guerre à Gaza, ont dénoncé la Commission palestinienne pour les détenus et le Club des prisonniers palestiniens dans un communiqué conjoint.

Selon le Club des prisonniers, Israël a arrêté 50 journalistes palestiniens depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre toujours en cours. Vingt journalistes palestiniens ont été placés en détention administrative, selon la même source.

Ce régime de détention permet aux autorités israéliennes d'incarcérer un suspect de façon quasi illimitée sans avoir à présenter les chefs d'accusation pesant contre lui. Héritée du mandat britannique, cette pratique a été dénoncée à de nombreuses reprises par les organisations de défense des droits humains.

M. Samoudi « souffre de plusieurs problèmes de santé », selon les deux organisations de défense des détenus palestiniens. « Jamais dans l'histoire d'Israël le gouvernement n'avait imposé des restrictions aussi sévères aux médias pendant une période aussi longue », a affirmé l'Association de la presse étrangère à Jérusalem le 3 mai.

Entre 2024 et 2025, Israël a perdu 11 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, passant de la 101e à la 112e place.

Plus de 200 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, d'après le syndicat des journalistes palestiniens.

Aujourd'hui, les autorités israéliennes n'autorisent pas l'entrée des journalistes internationaux dans la bande de Gaza via les postes-frontières qu'elles contrôlent, à l'exception de quelques rares et courtes visites encadrées par des unités militaires israéliennes.