Un drone israélien cible un véhicule à Saïda à l'aube, faisant un mort affilié au Hamas | En direct

Le commandant de la Finul exhorte Israël à « se retirer complètement du territoire libanais »

Ces incidents interviennent alors que le commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), le général de division Aroldo Lázaro, a exhorté hier l’armée israélienne à « se retirer complètement du territoire libanais et à ne pas cibler les préfabriqués dans les villages frontaliers ».

Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre après deux mois de bombardements intenses d'Israël et une incursion terrestre en territoire libanais, l'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, disant viser combattants et infrastructures du Hezbollah très affaibli par la guerre et qui affirme, lui, respecter le cessez-le-feu.