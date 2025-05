Israël frappe les rebelles houthis au Yémen pour le 2e jour consécutif

Israël a mené mardi pour le deuxième jour consécutif des frappes au Yémen, ciblant Sanaa et son aéroport contrôlés par les houthis, deux jours après un tir de missile de ces rebelles sur le principal aéroport international israélien.

La chaîne des rebelles Al-Massirah a fait état de frappes israéliennes sur l'aéroport international de la capitale du Yémen, pays en proie à la guerre depuis 2014. Trois stations électriques dans la capitale et ses environs, ainsi qu'une cimenterie à Amrane (nord), ont également été visées, selon elle.

Des correspondants de l'AFP à Sanaa ont entendu plusieurs frappes et vu de la fumée se dégageant de différents endroits de la ville. On ignorait dans l'immédiat s'il y a eu des victimes. Israël a affirmé avoir ciblé l'aéroport et des centrales électriques dans la région de Sanaa. La chaîne des rebelles a accusé, comme la veille, les Etats-Unis d'avoir participé aux frappes, mais Washington avait démenti lundi toute implication.

Juste avant les nouveaux raids, le porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne, Avichay Adraee, dans un message sur X, a appelé à « évacuer immédiatement les environs de l'aéroport » de Sanaa. « Toute personne à proximité doit s'éloigner de la zone. Le fait de ne pas évacuer pourrait vous mettre en danger », a-t-il affirmé.

Lundi, les frappes israéliennes sur des régions aux mains des houthis dans l'ouest du pays ont fait quatre morts, selon le ministère houthi de la Santé.

Israël a annoncé avoir ciblé des infrastructures des houthis, pour la cinquième fois depuis juillet 2024, « en réponse aux attaques répétées du régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël ». Les infrastructures visées dans le port de Hodeida (ouest), à l'aide de missiles et de drones, servaient au « transfert d'armes et d'équipement militaire iraniens », selon les autorités israéliennes.

« Beaucoup de boums »

Ennemi juré d'Israël, l'Iran soutient les houthis qui contrôlent une large partie du Yémen, mais dément leur fournir une aide militaire. Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, les houthis ont revendiqué des dizaines d'attaques de missiles et de drones contre Israël, situé à plus de 1.800 kilomètres du Yémen, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La quasi-totalité des tirs ont été interceptés. Mais dimanche, un missile tiré par les houthis a frappé directement pour la première fois, selon l'armée israélienne, à l'intérieur du périmètre de l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis une riposte forte avec « beaucoup de boums ».

Les rebelles yéménites ont revendiqué « un tir de missile balistique hypersonique sur Ben Gourion », qui a provoqué une brève interruption du trafic aérien et une suspension provisoire de vols internationaux. Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas, les houthis ont aussi multiplié les attaques contre des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen.

Israël de son côté a mené ces derniers mois plusieurs frappes contre des cibles stratégiques des houthis au Yémen tandis que les États-Unis, principal allié d'Israël, ont intensifié leurs attaques contre les rebelles depuis le retour de Donald Trump en janvier à la Maison Blanche.

« Catastrophe »

M. Netanyahu a mis en cause l'Iran dans les attaques des houthis et menacé aussi ce pays de représailles. L'Iran a condamné les frappes israéliennes au Yémen et a nié avoir aidé les houthis dans l'attaque contre l'aéroport israélien. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé Israël de vouloir entraîner les États-Unis dans une « catastrophe » au Moyen-Orient. « Le soutien MORTEL au génocide de Netanyahu à Gaza et la guerre menée au nom de Netanyahu au Yémen n'ont RIEN apporté au peuple américain », a estimé M. Araghchi sur X, mettant en garde contre « TOUTE erreur à l'encontre de l'Iran ».