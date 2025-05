Abbas attendu le 21 mai au Liban pour discuter des camps des réfugiés palestiniens

Le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu le 21 mai à Beyrouth pour discuter de « l'extension de l'autorité » du pouvoir libanais aux camps des réfugiés palestiniens échappant à son contrôle, a indiqué mardi à l'AFP un responsable gouvernemental. Quelque 250.000 réfugiés palestiniens vivent au Liban dans ces camps surpeuplés où sont présents le Fatah de Mahmoud Abbas mais également le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Dans une interview le 30 avril, le président libanais Joseph Aoun avait indiqué que les autorités œuvraient « pour retirer les armes lourdes et moyennes de l'ensemble du territoire libanais » et qu'il devrait évoquer le désarmement des camps palestiniens avec Mahmoud Abbas. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, avait de son côté souligné « la nécessité de remettre les armes illégales (à l'Etat) et de ne pas permettre au Hamas ou à d'autres factions de compromettre la stabilité » du pays. Le bureau du président palestinien a confirmé la visite de Mahmoud Abbas au Liban le 21 mai, après que les autorités libanaises avaient arrêté des membres du Hamas accusés de tirs de roquettes vers Israël malgré le cessez-le-feu en vigueur. Selon le responsable gouvernemental libanais qui a requis l'anonymat, Mahmoud Abbas va évoquer avec les dirigeants libanais « les modalités de l'extension de l'autorité de l'Etat à l'ensemble du territoire libanais, dont les camps palestiniens ». En vertu d'un accord de longue date, la sécurité dans les camps de réfugiés palestiniens est assurée par des factions palestiniennes, et l'armée libanaise n'y pénètre pas. Le Hamas est l'allié du Hezbollah pro-iranien au Liban, qu'un conflit meurtrier a opposé à l'armée israélienne dans le sillage de la guerre entre le mouvement palestinien et Israël à Gaza. Pendant la guerre au Liban, à laquelle un cessez-le-feu a mis fin le 27 novembre, le Hamas avait revendiqué des tirs de roquettes sur Israël depuis ce pays. A la suite de nouveaux tirs non revendiqués à deux reprises fin mars, plusieurs membres du Hamas soupçonnés d'être impliqués dans ces attaques ont été arrêtés par l'armée libanaise ou ont été remis par le mouvement palestinien aux autorités libanaises. Israël avait riposté à ces tirs en bombardant la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Début mai, le Haut conseil de défense, plus haute instance de sécurité au Liban, avait mis en garde le Hamas contre l'utilisation du territoire libanais pour bombarder Israël. La dernière visite du président de l'Autorité palestinienne au Liban remonte à février 2017. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



