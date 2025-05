Un nuage de poussière contraint plusieurs millions d'Iraniens à rester chez eux

Un épais nuage de poussière enveloppant mardi une large partie ouest de l'Iran a contraint les autorités à fermer localement des écoles et à appeler environ 13 millions d'habitants à rester chez eux, selon la télévision d'Etat. Les provinces du Lorestan, d'Ilam, de Kermanshah, du Kurdistan (ouest), de Zanjan (nord-ouest), de Bouchehr (sud) et du Khouzestan (sud-ouest) sont concernées par ces mesures, selon la télévision d'Etat. La population est invitée à ne pas sortir et à porter un masque pour tout déplacement impérieux, a indiqué la télévision nationale, soulignant que localement la visibilité ne dépasse pas un kilomètre. A Bouchehr, ville située à près de 1.100 kilomètres au sud de Téhéran, la qualité de l'air est considérée mardi comme « mauvaise pour les groupes sensibles », avec un indice AQI de 108, qui dépasse de plus de quatre fois la concentration de microparticules polluantes PM2,5 dans l'air, jugée acceptable par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les services météorologiques ont attribué ces conditions au « déplacement d'une grande masse de poussière en provenance d'Irak vers l'ouest de l'Iran ». Ce phénomène, de plus en plus fréquent en Iran, est aggravé par la sécheresse. Lundi, plus de 240 personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires dans la province du Khouzestan, selon l'agence de presse officielle Irna. En juillet 2022, les autorités avaient fermé des écoles et des administrations à Téhéran et dans sa périphérie en raison de la pollution provoquée par une tempête de sable. Des intempéries dans le pays ont par ailleurs fait des victimes ces derniers jours. Neuf personnes ont perdu la vie et 77 autres ont été blessées lors d'intempéries au cours de la semaine écoulée, a indiqué mardi l'agence Tasnim, citant les services d'urgence du pays. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

