Le ministère de l'Intérieur publie les résultats des élections dans les cazas de Aley et du Kesrouan

Le ministère de l'Intérieur a publié mardi sur son site internet les résultats des élections municipales dans les cazas de Aley et du Kesrouan au Mont-Liban, qui ont eu lieu dimanche. Lundi soir, les résultats du scrutin dans le caza de Baabda ont été publiés. Selon le ministère, 376 725 personnes ont participé aux élections municipales au Mont-Liban, ce qui représente un taux de participation de 45,16%. Par ailleurs, 660 plaintes ont été enregistrées et 8 075 appels ont été reçus sur la hotline du 1766.Les prochaines municipales se dérouleront le dimanche 11 mai au Liban-Nord, le dimanche 18 mai à Beyrouth et dans la Békaa, et le samedi 24 mai pour le Liban-Sud (le 25 mai étant férié à l’occasion de la fête de la libération du Sud). Le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar s’est félicité de la...

