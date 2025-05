La télévision d'Etat reprend l'antenne pour la première fois depuis la chute d'Assad

La télévision nationale syrienne a redémarré lundi avec une phase de test, près de cinq mois après l'éviction de Bachar el-Assad, une relance qui avait été retardée par les sanctions internationales et des équipements devenus obsolètes. Après l'arrivée au pouvoir des autorités islamistes en décembre, l'ensemble des médias d'Etat, notamment chaînes de télévision et radios avaient cessé d'émettre. A 17h00 (14h00 GMT) lundi, un présentateur est apparu à l'écran pour annoncer le début d'une émission test de la chaîne Al-Ekhbariya, qui émet depuis Damas. « Aujourd'hui, la première chaîne officielle a été relancée », a déclaré le nouveau chef de l'autorité de la radio et télévision, Alaa Bersilo, promettant qu'elle serait « un pont entre l'Etat et la société ». Il a expliqué que la reprise avait été plusieurs fois différée en raison de l'état des infrastructures audiovisuelles et des sanctions empêchant la diffusion par satellite. Pendant des décennies, le parti Baas au pouvoir et le clan Assad ont réprimé la liberté d'expression, muselant la parole des journalistes et transformant les médias en outils à la solde du pouvoir. Dans le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, la Syrie figure à la 177e place sur 180 pays. Selon RSF, malgré la fin de « cinq décennies de répression brutale et violente de la presse (...) la liberté retrouvée des journalistes reste fragile en raison de l'instabilité politique persistante et des pressions économiques croissantes ».

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



La télévision nationale syrienne a redémarré lundi avec une phase de test, près de cinq mois après l'éviction de Bachar el-Assad, une relance qui avait été retardée par les sanctions internationales et des équipements devenus obsolètes.Après l'arrivée au pouvoir des autorités islamistes en décembre, l'ensemble des médias d'Etat, notamment chaînes de télévision et radios avaient cessé d'émettre.A 17h00 (14h00 GMT) lundi, un présentateur est apparu à l'écran pour annoncer le début d'une émission test de la chaîne Al-Ekhbariya, qui émet depuis Damas.« Aujourd'hui, la première chaîne officielle a été relancée », a déclaré le nouveau chef de l'autorité de la radio et télévision, Alaa Bersilo, promettant qu'elle serait « un pont entre l'Etat et la société ».Il a expliqué que la reprise...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte