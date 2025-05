Frappes israéliennes au Yémen, après un tir sur l'aéroport Ben-Gourion

Israël a annoncé lundi avoir frappé des infrastructures des houthis à Hodeida, dans l'ouest du Yémen, en riposte « aux attaques » des rebelles yéménites alliés de l'Iran, qui ont revendiqué la veille un tir de missile sur le principal aéroport israélien. L'armée israélienne a affirmé que les infrastructures visées dans le port de Hodeida, à l'aide de missiles et de drones, servaient au « transfert d'armes et d'équipement militaire iraniens ». Ces frappes ont été menées « en réponse aux attaques répétées du régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël », a ajouté l'armée, précisant avoir visé une cimenterie à l'est de la ville qu'elle qualifie de « ressource économique importante pour les houthis ». Les houthis, qui contrôlent une large partie du Yémen, avaient accusé auparavant les Etats-Unis d'avoir mené des frappes sur Sanaa, la capitale du pays entre leurs mains, et dénoncé des frappes « américano-israéliennes » sur Hodeida. Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, les houthis ont revendiqué des dizaines d'attaques de missiles et de drones contre Israël, situé à plus de 1.800 kilomètres du Yémen, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La quasi-totalité des tirs ont été interceptés. Ils ont aussi multiplié les attaques contre des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen. Israël de son côté a mené ces derniers mois plusieurs frappes contre des cibles stratégiques des houthis au Yémen tandis que les Etats-Unis, principal allié d'Israël, ont intensifié leurs attaques contre les rebelles depuis le retour de Donald Trump en janvier à la Maison Blanche. Attaque inédite Dimanche, un missile tiré par les houthis avait frappé directement pour la première fois, selon l'armée israélienne, à l'intérieur du périmètre de l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait promis de riposter contre les houthis et contre l'Iran. Lundi, les rebelles ont affirmé qu'une dizaine de frappes américaines avaient visé Sanaa avant l'aube, faisant 16 blessés selon leur agence de presse, Saba. La télévision des houthis, Al-Masirah, a annoncé plus tard que trois autres frappes avaient visé Sanaa et sept autres le gouvernorat d'Al-Jawf, dans le nord. En début de soirée, Al-Masirah a dénoncé « une agression américano-israélienne », faisant état de « six frappes contre le port de Hodeida » ainsi que d'autres attaques sur le district de Bajil, dans le même gouvernorat contrôlé par les rebelles. Un responsable militaire américain a toutefois démenti que les Etats-Unis aient participé aux frappes israéliennes. Dimanche, les houthis avaient revendiqué l'attaque contre l'aéroport Ben Gourion, menée « avec un missile balistique hypersonique ». Les rebelles ont affirmé qu'ils « s'efforceront d'imposer un blocus aérien total à l'ennemi israélien en frappant de manière répétée les aéroports (...) plus particulièrement l'aéroport Ben Gourion », où le trafic aérien a été brièvement interrompu. Selon un photographe de l'AFP, le missile est tombé dans une zone plantée d'arbres à côté d'une bretelle d'accès aux parkings du terminal 3. Les secours ont fait état de six blessés légers. « Beaucoup de boums » Benjamin Netanyahu a aussitôt promis de riposter. « Nous avons agi contre eux par le passé et nous agirons dans l'avenir mais je ne peux pas détailler (...) ça ne se passera pas en +un seul boum+ mais il y aura +beaucoup de boums+ », a-t-il averti. « Les attaques des houthis émanent de l'Iran. Israël répondra à (cette) attaque des houthis (...) en temps voulu et en un lieu choisi par nous, à leurs maîtres terroristes iraniens », a-t-il ajouté. L'Iran a nié lundi avoir aidé les houthis pour cette attaque. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a par ailleurs accusé Israël de vouloir entraîner les Etats-Unis dans une « catastrophe » au Moyen-Orient. « Le soutien MORTEL au génocide de Netanyahu à Gaza et la guerre menée au nom de Netanyahu au Yémen n'ont RIEN apporté au peuple américain », a estimé M. Araghchi sur X, mettant en garde contre « TOUTE erreur à l'encontre de l'Iran ». Le cabinet de sécurité israélien a approuvé lundi une extension des opérations militaires visant à la « conquête » de la bande de Gaza, après la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Israël a annoncé lundi avoir frappé des infrastructures des houthis à Hodeida, dans l'ouest du Yémen, en riposte « aux attaques » des rebelles yéménites alliés de l'Iran, qui ont revendiqué la veille un tir de missile sur le principal aéroport israélien.L'armée israélienne a affirmé que les infrastructures visées dans le port de Hodeida, à l'aide de missiles et de drones, servaient au « transfert d'armes et d'équipement militaire iraniens ». Ces frappes ont été menées « en réponse aux attaques répétées du régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël », a ajouté l'armée, précisant avoir visé une cimenterie à l'est de la ville qu'elle qualifie de « ressource économique importante pour les houthis ».Les houthis, qui contrôlent une large partie du Yémen, avaient accusé auparavant les...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte