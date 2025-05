Le Rwanda en discussions « initiales » avec les États-Unis sur un accord migratoire

Le Rwanda et Washington sont aux premiers stades de discussions pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères aux médias d'État.

Washington a lancé une vaste campagne d'expulsions, l'administration du président Donald Trump négociant des arrangements très controversés pour envoyer des migrants vers des pays tiers.

Ce pays des Grands Lacs - souvent considéré comme un îlot de stabilité dans la région - avait précédemment conclu un accord similaire de plusieurs millions de dollars avec la Grande-Bretagne pour accueillir des migrants illégaux expulsés. Cependant, il a été immédiatement annulé après l'élection d'un nouveau gouvernement l'année dernière.

Le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a confirmé des informations antérieures selon lesquelles le Rwanda figurait parmi les pays en discussion avec Washington concernant un accord sur les migrants, suite à une question posée à la télévision d'État dimanche.

« Ces informations sont vraies, nous sommes engagés dans des discussions avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique », a-t-il déclaré.

Évoquant l'accord similaire avec les Britanniques, M. Nduhungirehe a indiqué qu'un tel accord « n'est pas quelque chose de nouveau pour nous ».

Cependant, bien qu'il ait confirmé que les deux nations étaient engagées dans des discussions « en cours », il a précisé qu'elles « ne sont pas encore conclusives pour déterminer la direction que cela prendra ».

« Je dirais que les discussions en sont à leurs stades initiaux, mais nous continuons à parler de ce problème des migrants », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Contacté par l'AFP au sujet des discussions, il a déclaré : « Vous serez informés lorsque les discussions seront finalisées. »

L'accord de Washington avec El Salvador a créé un tollé, notamment après qu'un responsable américain a reconnu que les autorités avaient expulsé par erreur un Salvadorien, mais que les États-Unis ne pouvaient pas le faire revenir.

L'accord Kigali-Londres était également controversé, la Cour suprême britannique ayant statué que l'envoi de migrants au Rwanda dans le cadre de cet accord serait illégal car il « les exposerait à un risque réel de mauvais traitements ».

Le Rwanda, petit pays d'environ 13 millions d'habitants, a été critiquée par des ONG pour son bilan en matière de droits humains et une liberté d'expression de plus en plus restreinte.

Il a également fait face à une pression croissante concernant son implication en République démocratique du Congo, dont l'est a été à nouveau plongé dans un conflit après une offensive éclair d'un groupe militaire qu'il soutient.