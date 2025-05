Le plan israélien de distribution d'aide « contraire aux principes humanitaires », selon une ONG norvégienne

Le projet du gouvernement israélien de distribuer de l'aide humanitaire à Gaza dans des centres contrôlés par l'armée est « fondamentalement contraire aux principes humanitaires », a déclaré lundi à l'AFP le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). « Nous ne pouvons pas et ne voulons pas faire quelque chose qui est fondamentalement contraire aux principes humanitaires », a dit Jan Egeland à l'AFP. « Les agences des Nations unies et tous les autres groupes humanitaires internationaux ont dit non à cette idée émanant du cabinet israélien et de l'armée israélienne », a-t-il ajouté. Le cabinet de sécurité israélien estime qu'il y a « actuellement suffisamment de nourriture » dans la bande de Gaza et a consenti à la « possibilité d'une distribution humanitaire » si cela venait à être « nécessaire », a indiqué lundi une source officielle israélienne. Israël accuse le Hamas de détourner l'aide humanitaire, et justifie son blocus de la bande de Gaza par la nécessité de faire pression sur le mouvement pour qu'il libère les otages. Selon le responsable de l'ONG norvégienne, le gouvernement israélien « veut militariser, manipuler et politiser l'aide en ne l'autorisant que dans quelques centres dans le sud, un système où les gens seront contrôlés et où il sera impossible d'agir ». Cela « obligera les gens à se déplacer pour obtenir de l'aide, ce qui prolongera la famine parmi la population civile. Nous ne prendrons donc pas part à cela », a ajouté M. Egeland. « Si l'une des parties tente de contrôler, de manipuler et de rationner l'aide destinée aux civils de l'autre camp, cela va à l'encontre de toutes nos valeurs », a-t-il encore ajouté. De son côté, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), a souligné que le « plan qui nous est présenté signifie que de vastes zones de Gaza (...) resteront privées d'approvisionnement ». Les organisations d'aide internationale, de même que les Palestiniens de Gaza, témoignent depuis des semaines d'une situation humanitaire dramatique, notamment en raisons des pénuries de biens de première nécessité. Le Programme alimentaire mondial (PAM), un des principaux fournisseurs de nourriture dans la bande de Gaza, a annoncé le 25 avril y avoir « épuisé tous ses stocks ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le projet du gouvernement israélien de distribuer de l'aide humanitaire à Gaza dans des centres contrôlés par l'armée est « fondamentalement contraire aux principes humanitaires », a déclaré lundi à l'AFP le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).« Nous ne pouvons pas et ne voulons pas faire quelque chose qui est fondamentalement contraire aux principes humanitaires », a dit Jan Egeland à l'AFP.« Les agences des Nations unies et tous les autres groupes humanitaires internationaux ont dit non à cette idée émanant du cabinet israélien et de l'armée israélienne », a-t-il ajouté.Le cabinet de sécurité israélien estime qu'il y a « actuellement suffisamment de nourriture » dans la bande de Gaza et a consenti à la « possibilité d'une distribution humanitaire » si cela venait à être...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte