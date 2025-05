Israël pousse toujours plus loin ses pions en Syrie

Ce n’est pas la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad qu’Israël se pose en défenseur de la minorité druze pour étendre son influence en Syrie. Mais jamais l’État hébreu n’est allé aussi loin qu’après la série d’affrontements sectaires qui ont éclaté lundi 28 avril entre des factions sunnites et des groupes armés druzes dans la banlieue de Damas, au risque d’agiter le spectre d’une occupation militaire permanente. Après avoir menacé à plusieurs reprises d’intervenir en Syrie pour protéger les quelque 700 000 druzes du pays, l’État hébreu a poursuivi sa campagne militaire en lançant samedi avant l’aube plus de 20 frappes sur des sites militaires, « les plus violentes » cette année selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), faisant suite aux deux autres menées dans...

